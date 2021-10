Il governo cambia il Reddito di Cittadinanza, approvato il nuovo Decreto

Il Governo modifica il Reddito di Cittadinanza, approvato il nuovo decreto. Il Consiglio dei Ministri vara il “Documento programmatico di bilancio per il 2022”. Le principali linee di intervento che verranno declinate nel disegno di legge di bilancio e gli effetti sui principali indicatori macroeconomici e di finanza pubblica.

SOSTEGNO ALL’ECONOMIA

Il documento, in via di trasmissione alle autorità europee ed al Parlamento italiano, prende come riferimento il quadro programmatico definito nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia Finanza 2021 e quantifica le misure inserite nella manovra di bilancio. La manovra di bilancio ha l’obiettivo di sostenere l’economia nella fase di uscita dalla pandemia e rafforzare il tasso di crescita nel medio termine. Si mira inoltre a ridurre il carico fiscale per famiglie e imprese.

IL REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONI

Il livello di spesa del Reddito di cittadinanza viene allineato a quello dell’anno 2021. Introdotto correttivi alle modalità di corresponsione e rafforzando i controlli. Vengono previsti interventi in materia pensionistica, per assicurare un graduale ed equilibrato passaggio verso il regime ordinario, e si dà attuazione alla riforma degli ammortizzatori sociali. Il congedo di paternità di 10 giorni viene reso strutturale.

LE ALTRI MISURE

Si prevede un primo intervento di riduzione degli oneri fiscali; il rinvio al 2023 della plastic tax e della sugar tax. Il taglio dal 22% al 10% dell’Iva su prodotti assorbenti per l’igiene femminile. Si stanziano risorse per contenere gli oneri energetici nel 2022.

Previsti stanziamenti aggiuntivi per le amministrazioni centrali e locali dal 2022 al 2036. Aumentata la dotazione del Fondo di Sviluppo e Coesione per il periodo 2022-2030. Stanziate risorse per il Giubileo di Roma e per le Olimpiadi di Milano-Cortina.

TRANSIZIONE E INCENTIVI

Sono prorogate e rimodulate le misure di transizione 4.0 e quelle relative agli incentivi per gli investimenti immobiliari privati. Rifinanziati il Fondo di Garanzia Pmi, la cosiddetta ‘Nuova Sabatini’ e le misure per l’internazionalizzazione delle imprese.

Il Fondo Sanitario Nazionale incrementato, rispetto al 2021, di 2 miliardi in ciascun anno fino al 2024. Nuove risorse destinate al fondo per i farmaci innovativi e alla spesa per i vaccini e farmaci per arginare la pandemia COVID-19.

Aumentata la dotazione del Fondo di Finanziamento ordinario per l’Università e del Fondo Italiano per la Scienza e viene creato un nuovo fondo per la ricerca applicata. Le borse di studio per gli specializzandi in medicina vengono portate in via permanente a 12mila l’anno. Disposta la proroga fino a giugno dei contratti a tempo determinato stipulati dagli insegnanti durante l’emergenza Covid-19.

Anche incrementato il Fondo per il Trasporto Pubblico Locale. Inoltre vengono stanziate risorse aggiuntive per gli enti locali per garantire i livelli essenziali a regime per asili nido e per la manutenzione della viabilità provinciale.