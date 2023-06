Vincenzo muore nell’incidente in moto, lutto a Caserta

PUBBLICITÀ

Ieri sera Vincenzo Varriale è morto in seguito ad un terribile incidente avvenuto a Pozzuolo del Friuli. Il 27enne, originario di Caserta, avrebbe perso il controllo del mezzo: era un militare dell’Aeronautica militare in servizio in Friuli. Sul posto sono giunti i sanitari, inviati dalla Sores, che hanno avviato le manovre di rianimazione come riporta il Gazzettino.

La strada era bagnata per la pioggia e perciò avrebbe perso il controllo del mezzo. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri di Latisana per i rilievi. Tanti le frasi di cordoglio scritte sui social: “La famiglia Aprile e tutti i collaboratori della Aprile Spa porgono le più sincere e sentite condoglianze al caro Giuseppe Varriale e famiglia per la perdita del giovane figlio Vincenzo“.

Dramma nel Casertano, Pasquale muore dopo l’incidente sul lavoro

Pasquale Cosenza è morto dopo il grave incidente sul lavoro avvenuto a Capua. Venerdì scorso l’operaio 38enne è caduto dal tetto di un capannone dove stava lavorando: vittima dell’incidente anche un 41enne V. R. di Macerata Campania. Pasquale viveva insieme alla famiglia a Portico di Caserta, inoltre, era molto conosciuto anche a Macerata Campania. Il 38enne lascia la moglie e una bambina di appena 1 anno.

I carabinieri di Capua stanno indagando sull’accaduto dal giorno dell’incidente. “Vogliamo ricordarti così, con il tuo sorriso e le tue pazzie, vola in alto, sei sempre stato un giocarellone ora insegna gli angeli a giocare”, scrive l’amica Maddalena.