[VIDEO]. “Mi vuoi sposare?”, la proposta di Zaccagni a Chiara Nasti fa il giro del web

Dopo l’annuncio dell’attesa di un figlio e sfruttando l’ultima pausa prima dell’inizio del campionato, Mattia Zaccagni ha chiesto alla sua compagna, l’influencer Chiara Nasti, di sposarlo. La proposta, fatta durante una cena romantica in riva al mare, è stata ovviamente pubblicata sui social dalla Nasti, che ha scvritto: “Non vedo l’ora di essere tua moglie”.

“Hai il seno di plastica”. Ancora polemiche per Chiara Nasti, l’influencer ‘litiga’ con un hater

Chiara Nasti protagonista di una nuova polemica social. Lady Zaccagni, in dolce attesa del primo figlio, è tornata all’attacco di un hater sui social. «Hai il seno di plastica», scrive un utente tra i commenti della sua ultima foto. La risposta dell’influencer non si fa attendere: «Ma plastica o no a te che cambia? Marcare sempre su sta roba “plastica” lo sai che ti fa meno uomo? Non si dice ad una donna. Pensalo ma risparmiaci la tua maleducazione e frustrazione». Poi, il nuovo attacco frontale della Nasti che scatena le polemiche: «Tanto vere o finte a te nessuno le dà…insomma guardati», ha scritto. Insomma, non proprio una risposta in punta di fioretto.

L’ultima polemica di cui si era resa protagonista, era quella legata al suo ex Nicolò Zaniolo, definito “gamberetto” dalla stessa Nasti. Tutt’ora sotto ai suoi post molti utenti si divertono a rispondere con l’emoticon che rappresenta il gamberetto, ma a Chiara ormai non sembra sortire più nessun effetto. E mentre Zaccagni si allena con la Lazio per preparare l’inizio della stagione, lei continua a passare l’estate al mare, sfoggiando anche una collana con la scritta “Mommy”.