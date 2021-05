La zona gialla fa uscire tutti, ad Aversa 32 multe per assembramenti e persone senza mascherina

Sono 32 le persone sanzionate per le violazioni delle norme anti-Covid da parte dei carabinieri della compagnia di Aversa nel corso della notte. In particolare i militari dell’Arma, guidati dal capitano Stefano Russo, tra Aversa e comuni limitrofi, hanno sanzionato 10 persone per la violazione del coprifuoco. E altre 12 per la violazione del distanziamento interpersonale e 10 per il mancato utilizzo di dispositivi di protezione.

Nel corso dei controlli la compagnia carabinieri di Aversa mediante l’impiego di personale del dipendente Radiomobile, delle stazioni Carabinieri, di equipaggi della compagnia intervento Operativo del 10º Reggimento hanno effettuato in totale verifiche su 425 persone e 287 veicoli.

Le altre notizie | Ritorna la ‘movida’ a Napoli, persone in strada senza mascherine: 55 multati

Sono 55 le persone che hanno sanzionato i carabinieri nell’ambito dei controlli anti-Covid. I militari hanno sanzionato chi era in strada senza mascherina e a chi non rispettava il coprifuoco. Nella serata del primo maggio, inoltre, nei quartieri Chiaia e Mergellina i carabinieri sono intervenuti a ridosso delle 22 per sensibilizzare alla chiusura gli svariati pub, ristoranti e pizzerie che ancora servivano la clientela.

Multe anche per i cittadini che non hanno rispettato il coprifuoco ed hanno continuano a consumare in strada, anche dopo la chiusura delle attività. I controlli continueranno anche nella giornata di oggi e si concentreranno soprattutto nelle aree dove il rischio assembramenti è più alto.