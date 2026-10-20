Da Casavatore a Paestum, Roberto La Peruta trionfa al Campionato Italiano Barber Match 2026

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Talento, disciplina e visione: sono questi gli ingredienti che hanno portato Roberto La Peruta, sul podio del Campionato Italiano Barber Match 2026, conquistando un prestigioso terzo posto nella categoria Fast Fade.

La competizione, tra gli appuntamenti nazionali più attesi nel panorama del barbering professionale, si è svolta a Paestum, richiamando barbieri e professionisti dell’haircutting pronti a confrontarsi in una sfida all’insegna della tecnica, della creatività e della precisione. Un evento di alto livello, articolato in 11 categorie, con giudici internazionali e professionisti del settore chiamati a valutare le abilità dei partecipanti. Il palco principale della manifestazione è stato ospitato dall’Ariston Hotel, teatro di una competizione che mette in luce le nuove tendenze e le eccellenze del mondo barber.

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Per Roberto La Peruta, il terzo posto rappresenta molto più di un semplice risultato sportivo: è il riconoscimento di un percorso costruito con impegno, sacrificio e una costante voglia di migliorarsi. La categoria Fast Fade, dedicata alla realizzazione di sfumature rapide e precise, richiede infatti grande padronanza tecnica, velocità di esecuzione, pulizia delle linee e attenzione ai dettagli. Qualità fondamentali per distinguersi in una competizione in cui ogni particolare può fare la differenza.

Originario di San Pietro a Patierno, Roberto ha iniziato a coltivare la sua passione per il mestiere fin da giovanissimo, entrando nel mondo della barberia a soli 13 anni. Anni di formazione, gavetta ed esperienza sul campo gli hanno permesso di affinare il proprio stile e di costruire una professionalità riconosciuta anche nell’ambiente del calcio professionistico, dove è conosciuto come il barbiere dei calciatori.

Oggi, alla guida del suo barber shop Rlp Hair Experience in piazza Alessandro Volta 14, nel Parco delle Acacie a Casavatore, La Peruta continua a investire nella propria crescita professionale, portando avanti un progetto che unisce tecnica, identità e cultura urbana.

Il risultato ottenuto a Paestum assume così un significato particolare: rappresenta la conferma che dietro ogni traguardo ci sono ore di lavoro, aggiornamento continuo e la volontà di misurarsi con professionisti di alto livello. In una manifestazione che riunisce alcune delle migliori espressioni del barbering italiano, salire sul podio significa distinguersi in un contesto competitivo e in continua evoluzione.

Per Casavatore e per il territorio napoletano, il terzo posto di Roberto La Peruta è motivo di orgoglio. Un risultato che premia il percorso di un giovane professionista capace di trasformare una passione nata nell’adolescenza in una carriera fatta di ambizione, impegno e nuove sfide.

Da Casavatore a Paestum, Roberto La Peruta si prende il suo posto tra i protagonisti della barberia italiana. E il podio del Barber Match 2026 è un nuovo punto di partenza, con lo sguardo rivolto a traguardi ancora più importanti.

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