Lite al Multibit di Casoria, 14enne picchiato e accoltellato mentre era al bowling

Ieri sera un ragazzino di 14 anni, di origini siriane, è stato accoltellato al bowling del Multibit di Casoria. Il giovane è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso del Cardarelli, dove è scattato il ricovero: per fortuna non è in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Casoria, che visionano anche le immagini delle videocamere di sorveglianza. La violenza si è consumata alle 21:30 circa, con la vittima colpita mentre Era in compagnia di diversi amici.

Stando alle prime ricostruzioni, ad aggredire il 14enne sono stati alcuni coetanei che lo avrebbero accerchiato. Sarebbe nato tutto per un banale diverbio, che ha rischiato di trasformarsi nelle peggiori delle tragedie. Prima calci e pugni, poi qualcuno ha estratto un coltello e l’ha colpito. La prognosi del giovane riporta un trauma cranico ed una ferita da arma da taglio al torace. Le altre persone presenti nel bowling hanno lanciato subito l’allarme. Sul posto anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ragazzino.

I medici del Cardarelli hanno escluso danni gravi. La coltellata non è arrivata in profondità e non ha leso organi vitali. A scriverlo è Fanpage. I militari dell’Arma hanno ascoltato alcuni dei testimoni.