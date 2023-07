“Se ti scappa…”. Nasce a Napoli il primo Wc shop a pagamento più bello d’Italia

PUBBLICITÀ

A Napoli nasce il primo WC a pagamento “di lusso”. Il progetto nasce da un’idea di Enzo e Mario Pesce.

Il WC “più cool” d’Italia

Enzo Pesce, artigiano di bronzi funerari e artistici, insieme al figlio Mario ha deciso di trasformare un’idea innovativa in un locale di poche decine di metri quadrati.

Mario Pesce, viaggiando molto frequentemente all’estero, si era infatti reso conto che a Napoli mancava un servizio di prima necessità: i bagni pubblici. Così ha deciso di dar vita ad un locale ad hoc dotato di ogni comfort.

Così è nato “Se vi scappa… ” un wc shop, “climatizzato e gradevolmente rifinito”, regolato da un varco elettrico di ultima generazione. 5 i wc, filtrati da antibagni con lavabi e rubinetterie dedicate e uno spazio dedicato all’acquisto di prodotti specifici.

“Ogni dettaglio è curato con amore – recita la scritta sulla porta d’ingresso del locale – perché Napoli è un’esperienza che si vive con intensità”.

“Non mi era mai capitato di ricevere l’invito all’inaugurazione di un bagno, eppure sono andato con piacere e curiosità a vedere il primo wc shop aperto a Napoli” ha scritto Luigi Carbone, consigliere comunale, per l’apertura del primo negozio dove è possibile vivere un’esperienza indispensabile: andare in bagno in pieno comfort, tranquillità, privacy e pulizia.

“Se vi scappa…”, questo il nome – accattivante, in perfetto neapolitan style – del wc shop che si trova a via Atri 32, angolo via Tribunali. L’ingresso costerà 1 euro.

Il post su Facebook

Il post su Facebook con cui è stata annunciata l’apertura del locale “GRANDE NOTIZIA! Napoli, preparati a un’esperienza da sogno! È con immenso piacere che presentiamo uno dei nostri ultimi lavori: Se Ti Scappa, il WC Shop di design che lascerà senza parole! Un’idea di Vincenzo Pesce e il figlio Mario, questa oasi di eleganza rapirà il cuore e coccolerà i visitatori come mai prima d’ora.

Immagina un luogo dove il design straordinario, curato da La Bottega Group , si fonde armoniosamente con il comfort e la raffinatezza. Ogni dettaglio progettuale è stato pensato per offrire un’esperienza indimenticabile, un vero abbraccio di lusso per i sensi.

La designer Cira Marmorino , collaboratrice del Dave Slane Studio , ha messo la sua magia nella realizzazione del logo e del coordinato aziendale. Ogni elemento visivo è stato studiato per trasmettere i valori e l’identità di Se Ti Scappa. Il logo incarna l’eccellenza e il lusso che caratterizzano questo bagno di design.

Orgogliosi di aver preso parte a questa meravigliosa iniziativa!”