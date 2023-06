Abusivismo edilizio ad Arzano, sequestrata la nota pizzeria: 10mila euro di multa

PUBBLICITÀ

Abusivismo edilizio, ad Arzano la polizia locale ha sequestrato un’ attività, applicando sanzioni per 10mila euro. Già presa di mira dagli agenti in occasione di alcuni controlli antiabusivismo, ne avevano denunciato il proprietario gestore di una nota pizzeria alla via Pecchia.

I caschi bianchi guidati dal colonnello Biagio Chiariello hanno acquisito la documentazione dell’attività. A quel punto è bastato poco per poter rilevare che la stressa era meritevole di approfondimento da parte dell’ufficio antiabusivismo dell’ente.

Ne è conseguito come provvedimento l’emissione di un’ordinanza di cessazione e chiusura dell’attività emessa dall’ufficio antiabusivismo del comune.

Attimi di panico nell’esecuzione, ma poi tutto è rientrato con notifica ed esecuzione di chiusura applicando sanzioni per cinquemila euro per violazioni sul commercio, oltre ad altre in materia edilizia .

Scattata la revoca di titolo non potrà più riaprire se non dopo aver ripristinato lo stato dei luoghi altrimenti è prevista la demolizione in danno per gli abusi commessi.