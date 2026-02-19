PUBBLICITÀ
Accerchiano un turista a piazza Garibaldi e gli scippano la collanina

Stanotte un turista statunitense è stato rapinato in piazza Garibaldi a Napoli. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio dei Carabinieri, il 62enne sarebbe stato accerchiato da cinque extracomunitari che gli avrebbero strappato una collanina d’oro, facendolo poi cadere a terra. L’uomo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale del Mare. Indagini in corso dei militari della compagnia di Poggioreale per ricostruire dinamica.

