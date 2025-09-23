Accoltellato nel viaggio turistico in Calabria, 2 arresti a Napoli

PUBBLICITÀ

I Carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, hanno eseguito una misura cautelare in carcere a carico di 2 persone residenti nell’hinterland napoletano. Sono gravemente indiziati di aver commesso, in concorso, i reati di tentato omicidio e porto in luogo pubblico di arma bianca, in relazione ai fatti avvenuti a Mandatoriccio alla fine dell’estate.

L’episodio risale alla notte dello scorso 25 agosto, quando in un complesso turistico di Mandatoriccio un ragazzo napoletano è stato accoltellato, riportando ferite gravi che hanno reso necessario il suo trasporto d’urgenza all’ospedale di Cosenza. Il ragazzo è rimasto ricoverato per diversi giorni in prognosi riservata, prima che le sue condizioni cliniche migliorassero gradualmente.

Arrestato padre e figlio

Le indagini dei Carabinieri, iniziate subito dopo l’accaduto, avevano portato in quello stesso giorno al fermo di uno dei responsabili. Tuttavia, gli accertamenti sono proseguiti e hanno permesso di accertare che anche il padre e il fratello del ragazzo fermato sono gravemente indiziati di aver partecipato all’aggressione.

Gli elementi probatori raccolti hanno convinto i magistrati del Tribunale di Castrovillari a emettere le misure cautelari, con l’obbligo di custodia in carcere per i due parenti. I due destinatari della misura cautelare si sono costituiti direttamente presso il carcere di Castrovillari. Si tratta di un’ulteriore conferma dell’impegno delle forze dell’ordine e della magistratura per far luce sui recenti episodi di violenza estiva, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la giustizia sul territorio.