PUBBLICITÀ
HomeCronacaAccoltellato nel viaggio turistico in Calabria, 2 arresti a Napoli
CronacaCronaca locale

Accoltellato nel viaggio turistico in Calabria, 2 arresti a Napoli

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Accoltellato nel viaggio turistico in Calabria, 2 arresti a Napoli
Accoltellato nel viaggio turistico in Calabria, 2 arresti a Napoli
PUBBLICITÀ

I Carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, hanno eseguito una misura cautelare in carcere a carico di 2 persone residenti nell’hinterland napoletano. Sono gravemente indiziati di aver commesso, in concorso, i reati di tentato omicidio e porto in luogo pubblico di arma bianca, in relazione ai fatti avvenuti a Mandatoriccio alla fine dell’estate.

L’episodio risale alla notte dello scorso 25 agosto, quando in un complesso turistico di Mandatoriccio un ragazzo napoletano è stato accoltellato, riportando ferite gravi che hanno reso necessario il suo trasporto d’urgenza all’ospedale di Cosenza. Il ragazzo è rimasto ricoverato per diversi giorni in prognosi riservata, prima che le sue condizioni cliniche migliorassero gradualmente.

PUBBLICITÀ

Arrestato padre e figlio

Le indagini dei Carabinieri, iniziate subito dopo l’accaduto, avevano portato in quello stesso giorno al fermo di uno dei responsabili. Tuttavia, gli accertamenti sono proseguiti e hanno permesso di accertare che anche il padre e il fratello del ragazzo fermato sono gravemente indiziati di aver partecipato all’aggressione.

Gli elementi probatori raccolti hanno convinto i magistrati del Tribunale di Castrovillari a emettere le misure cautelari, con l’obbligo di custodia in carcere per i due parenti. I due destinatari della misura cautelare si sono costituiti direttamente presso il carcere di Castrovillari. Si tratta di un’ulteriore conferma dell’impegno delle forze dell’ordine e della magistratura per far luce sui recenti episodi di violenza estiva, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la giustizia sul territorio.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati