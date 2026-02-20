Accordo tra clan Puca, Verde e Ranucci per le estorsioni ai supermercati: 2mila euro 3 volte all’anno

PUBBLICITÀ

Un’importante operazione delle forze dell’ordine ha portato all’esecuzione di 14 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di soggetti riconducibili ai clan Ranucci, Puca e Verde, attivi nei comuni di Sant’Antimo, Grumo Nevano, Casandrino e Sant’Arpino.

Secondo quanto emerso dall’ordinanza, gli indagati avrebbero posto in essere una serie di estorsioni ai danni dei supermercati MD e Conad Superstore, intimando ai gestori il pagamento di 2.000 euro, da versare tre volte all’anno, come quota del cosiddetto “cappello”, ossia la cassa comune dei proventi illeciti dei clan.

Le indagini hanno fatto luce anche sulle pianificazioni delle estorsioni, intercettate durante la conversazione captata il 22 marzo 2023 all’interno del cosiddetto “salotto-garage” monitorato. Nel colloquio, i membri del clan Ranucci — Domenico Ranucci, Antonio Arena e Mario D’Isidoro — insieme a Antonio Perfetto pianificano le azioni intimidatorie, menzionando specificamente il supermercato MD, situato a soli 700 metri dall’abitazione di Ranucci. La conversazione evidenzia anche la gestione delle estorsioni su altri punti vendita, inclusa la Conad, confermando la strategia dei clan di agire tramite minacce e la forza intimidatoria derivante dall’appartenenza a sodalizi di tipo camorristico.

L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, rappresenta un colpo significativo contro le organizzazioni criminali locali, sottolineando l’impegno delle autorità nel contrasto alla camorra e alle estorsioni nel tessuto economico campano.