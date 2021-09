Episodio di violenza, ancora da chiarire riguardo i motivi scatenanti, quello avvenuto ad Acerra. Un giovane di 26 anni è stato accoltellato la scorsa notte in pieno centro. Si tratta Rosario Esposito Soriano, 26enne del postom ferito da diversi fendenti, di cui uno ai polmoni. L’aggressione è avvenuta intorno l’1:00 a Piazza San Pietro. Il giovane è stato trasportato al Cardarelli in prognosi riservata. Le sue condizioni sono critiche a causa dei fendenti subiti, in particolare per un colpo al polmone, ma non è in pericolo di vita.

Le indagini sono affidate agli agenti del Commissariato di Polizia locale. Al vaglio degli investigatori, come riporta il Gazzettino Locale,m le immagini della videosorveglianza della zona, che potrebbero fornire elementi utili per ricostruire l’accaduto ed individuare i responsabili. Il movente è al momento ancora sconosciuto, ma non si esclude che l’accoltellamento sia giunto al culmine di una lite maturata negli ambienti criminali acerrani.

Lo scorso luglio, il 26enne era stato coinvolto nel blitz contro la mala locale poiché ritenuto di far parte del gruppo che gestisce la piazza di spaccio a Piazzale dei Martiri: un’ordinanza di custodia in carcere annullata, però, dal Riesame per insussistenza delle esigenze cautelari, oltre che per le carenze indiziarie dell’esiguità temporale dell’ipotesi associativa contestata, pochi mesi nel 2016. In quel provvedimento, però, la DDA lo accusa anche di una serie di singole cessioni di stupefacente, oltre che di possesso e ricettazione di una pistola Beretta calibro 7,65 trovata cinque anni fa nella disponibilità della fidanzata dell’epoca, la quale fu arrestata.