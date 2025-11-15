PUBBLICITÀ

I Carabinieri della Stazione di Forino hanno denunciato alla competente Autorità giudiziaria un 23enne della provincia di Treviso per truffa.

Acquista una betoniera per 12mila euro ma era una truffa, denunciato il venditore

Nella circostanza, un imprenditore di Forino, provincia di Avellino, dovendo acquistare un’autobetoniera, è stato attratto da un’offerta pubblicata sul “marketplace” di Facebook, effettuando il pagamento di 12mila euro.

PUBBLICITÀ

Ricevuta la somma pattuita, il proponente non ha consegnato l’autocarro e si è reso irreperibile. Attraverso una serie di accertamenti, i Carabinieri sono riusciti ad identificare il venditore che, alla luce delle evidenze emerse, è stato deferito in stato di libertà per il reato di truffa.