Aveva un arsenale di “cipolle” in casa, arrestato giovanissimo in Irpinia

HomeCronacaAveva un arsenale di "cipolle" in casa, arrestato giovanissimo in Irpinia
Cronaca

Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Custodiva in casa un vero e proprio arsenale destinato ad essere venduto durante le prossime festività natalizie.

Ordigni micidiali sono stati sequestrati in casa di un 21enne di Montoro, in provincia di Avellino, che è stato arrestato dai carabinieri e su disposizione dell’Autorità giudiziaria trasferito ai domiciliari.

63 “cipolle” di diversa forma e grandezza fabbricati artigianalmente, privi di etichettatura e di notevole potenza erano state ammucchiate in un sottoscala dell’abitazione nella quale sono stati trovati anche sostanze stupefacenti, bilancini per il taglio della droga, materiale per il confezionamento delle dosi e un cellulare con il quale gestiva l’attività di spaccio.

È stato necessario l’intervento degli artificieri vista la quantità e la pericolosità degli ordigni sequestrati. L’indagato, già noto alle forze dell’Ordine, deve rispondere di fabbricazione e detenzione di materiale esplodente e di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

