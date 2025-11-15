PUBBLICITÀ

Custodiva in casa un vero e proprio arsenale destinato ad essere venduto durante le prossime festività natalizie.

Aveva un arsenale di “cipolle” in casa, arrestato giovanissimo in Irpinia

Ordigni micidiali sono stati sequestrati in casa di un 21enne di Montoro, in provincia di Avellino, che è stato arrestato dai carabinieri e su disposizione dell’Autorità giudiziaria trasferito ai domiciliari.

63 “cipolle” di diversa forma e grandezza fabbricati artigianalmente, privi di etichettatura e di notevole potenza erano state ammucchiate in un sottoscala dell’abitazione nella quale sono stati trovati anche sostanze stupefacenti, bilancini per il taglio della droga, materiale per il confezionamento delle dosi e un cellulare con il quale gestiva l’attività di spaccio.

È stato necessario l’intervento degli artificieri vista la quantità e la pericolosità degli ordigni sequestrati. L’indagato, già noto alle forze dell’Ordine, deve rispondere di fabbricazione e detenzione di materiale esplodente e di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.