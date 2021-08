«Vuoi i bisticci più frequenti per via delle vacanze da trascorrere insieme al partner, vuoi il sole che porta ad un aumento del testosterone, vuoi anche le tentazioni determinate dai corpi più scoperti per il caldo, o vuoi anche tutte le foto hot che le celebrity postano sui social, certo è che agosto è il mese in cui si è tradito di più» spiega Alex Fantini, ideatore di Incontri-ExtraConiugali.com, il portale più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato.

«Ma è proprio il tradimento la valvola di sfogo che nella maggior parte dei casi non fa altro che consolidare la relazione preesistente» aggiunge Alex Fantini.

Incontri-ExtraConiugali.com, sito che garantisce una rapida scappatella romantica a chi è in fuga da un matrimonio infelice ma anche e soprattutto a chi desidera salvare un rapporto preesistente, ha riscontrato proprio questo mese un aumento esponenziale delle attività sul portale, tanto da stimare che ad agosto la metà degli italiani e delle italiane abbiano tentato (o siano riusciti) a tradire il partner.

E secondo Incontri-ExtraConiugali.com sono anche le celebrity dei social a stimolare gli uomini e le donne in cerca di una fugace avventura.

Con chi tradirebbero più volentieri gli italiani e le italiane? «Nelle preferenze degli uomini, sul podio c’è l’ex schedina ed oggi bellissima mamma Federica Ridolfi (88% di preferenze) che iniziò la sua carriera a 17 anni con il gruppo del Bagaglino, seguita dalla ex velina mora di “Striscia la Notizia” Federica Nargi (85%) e da Giulia De Lellis (78%), la cui notorietà è legata al programma “Uomini e donne”, curiosamente autrice di un libro proprio sulle corna, scritto con l’aiuto della blogger Stella Pulpo» sottolinea l’ideatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

«Nelle preferenze delle donne, invece, troviamo sul podio Biagio Antonacci (79%) che ci ha emozionato e stupito tutti con la sua musica, Raoul Bova (78%), il popolare attore dagli occhi blu e dal fisco scolpito dallo sport, Claudio Marchiso (75%), l’ex calciatore italiano che ha legato gran parte della carriera alla Juventus con cui ha vinto 7 campionati di serie A consecutivi» aggiunge l’ideatore di Incontri-ExtraConiugali.com, che in questa occasione ha mappato non solo i gusti del maschio alpha ma anche quelli delle donne.

_____________________________________

TOP-10 INCONTRI-EXTRACONIUGALI.COM – CELEBRITY DONNE

(1) Federica Ridolfi

(2) Federica Nargi

(3) Giulia De Lellis

(4) Melissa Satta

(5) Diletta Leotta

(6) Paola Di Benedetto

(7) Taylor Mega

(8) Alessia Marcuzzi

(9) Federica Pellegrini

(10) Ivana Mrazova

TOP-10 INCONTRI-EXTRACONIUGALI.COM – CELEBRITY UOMINI

(1) Biagio Antonacci

(2) Raoul Bova

(3) Claudio Marchiso

(4) Alessandro Gassman

(5) Nek

(6) Justin Timberlake

(7) Enrique Iglesias

(8) Stefano Accorsi

(9) Riccardo Scamarcio

(10) Luca Argentero