I carabinieri della stazione di Pozzuoli hanno arrestato per atti sessuali con minorenni e adescamento di minori un 37enne napoletano dell’ordine in esecuzione di un provvedimento emesso dal tribunale di Bologna. I militari dell’Arma lo hanno scovato a Varcaturo. Il 37enne sapeva dell’arrivo imminente del provvedimento ed ha tentato di far perdere le proprie tracce ma le immediate indagini dei carabinieri hanno permesso di individuarlo ed arrestarlo.

