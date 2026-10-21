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Ieri sera, in occasione del match di Champions League tra Napoli e Bodo Glimt, c’era anche Matt Rizzetta al Maradona. Il presidente del Napoli Basket era accanto ad Aurelio De Laurentiis in tribuna d’onore e hanno visto la partita insieme.

ADL e Rizzetta insieme per Napoli-Bodo Glimt: possibile riapertura della trattativa d’acquisto

Stando a quanto riportato da La Repubblica, è stato il patron del Napoli ad invitare Rizzetta: l’imprenditore italo-americano fu già qualche mese fa, infatti, protagonista di una manifestazione d’interesse per l’acquisto della SSC Napoli, in rappresentanza di una cordata di imprenditori americani. Attraverso la sua società Underdog Global Partners, ha provato ad acquistare il Napoli offrendo 2,2 miliardi di euro.

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De Laurentiis, ai tempi, ringraziò e rifiutò. In questa fase non si registrano novità o passi avanti se non che i due presidenti hanno riallacciato i contatti personali. Se non nell’immediato, potrebbe essere un segnale di riapertura delle trattative per il passaggio di proprietà del Napoli in ottica futura.

Rizzetta è stato presente anche all’evento, questa mattina, “L’impresa di fare sport: dall’America’s Cup ai progetti sociali per il territorio”, tenutosi nella sede della Fondazione Banco di Napoli in via Tribunali. Intervistato a margine dell’evento, Rizzetta ha ribadito il suo interesse nel voler acquisire la SSC Napoli: “Con Aurelio c’è un rapporto molto buono, di massimo rispetto. Io ci sono. Sarei onorato di portare avanti l’eredità che lui ha costruito a partire da un fallimento più di venti anni fa. Se un giorno avrò il piacere di prendere questo impegno e questa responsabilità, posso assicurare alla piazza che farò di tutto e di più per non deluderli”.