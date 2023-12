Affidati alla So.Ge.Ma Servizi: azienda leader per la pulizia di edifici pubblici e privati da oltre 20 anni

PUBBLICITÀ

Oltre 20 anni di esperienza, la So.Ge.Ma Servizi, è oramai un’azienda leader dei servizi di pulizia (anche in quota) di condomini, uffici, capannoni, palestre, banche, enti pubblici, negozi, sanificazione e disinfestazione civile e industriale, servizi di vigilanza non armata, portierato e giardinaggio. La sede della società è situata in Calata San Marco, 4 – 80133 Napoli.

La So.Ge.Ma Servizi è in grado di effettuare, mediante l’utilizzo di macchinari e prodotti specifici, interventi specializzati ed accurati per lavaggio vetri e pulizia vetrate, lucidatura e cristallizzazione marmo e pavimenti, trattamento del cotto, lavaggio moquette, lavaggio divani. Offre servizi di manodopera per attività di vario tipo, disinfezione e disinfestazione di terreni ed ambienti e pronto intervento. Si occupa anche di 𝘚𝘢𝘯𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦|𝘋𝘪𝘴𝘪𝘯𝘧𝘦𝘴𝘵𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦|𝘋𝘦𝘳𝘢𝘵𝘵𝘪𝘻𝘻𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘍𝘢𝘤𝘤𝘩𝘪𝘯𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰|𝘗𝘰𝘳𝘵𝘪𝘦𝘳𝘢𝘵𝘰|𝘝𝘪𝘨𝘪𝘭𝘢𝘯𝘻𝘢| e 𝘔𝘢𝘯𝘶𝘦𝘵𝘦𝘯𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘢𝘳𝘦𝘦 𝘷𝘦𝘳𝘥𝘪.

Ciò rende la So.Ge.Ma Servizi un partner competente e affidabile a cui rivolgersi.

Si pone, come obiettivo primario, la totale soddisfazione del cliente. La conoscenza tecnica e l’esperienza, consentono di proporre alla nostra utenza un ragguardevole servizio globale, ad elevato contenuto tecnologico e specialistico, dotato di programmi personalizzati e calibrati in base alle proprie esigenze specifiche. L’efficienza e la flessibilità organizzativa, il razionale impiego di risorse umane, altamente qualificate e aggiornate, l’utilizzo di sistemi innovativi, permettono il raggiungimento di eccellenti standard qualitativi igienici, pur conservando il miglior rapporto qualità/prezzo. Siamo in possesso dei requisiti di legge per la partecipazione ad appalti per opere pubbliche e contratti di prestazione di servizi periodica.

La So.Ge.Ma Servizi è a disposizione per consulenze, sopralluoghi e preventivi gratuiti. La So.Ge. Ma servizi s.r.l. possiede inoltre le seguenti certificazioni: Certificazione ISO 9001:2008, che garantisce e attesta alti standard qualitativi dei servizi offerti;

Certificazione ISO 14001:2004, “sistemi di gestione ambientale” e dimostra che l’impresa certificata utilizza un sistema di gestione che controlla o limita l’impatto ambientale della propria attività;

Certificazione OHSAS 18001:2007, la quale attesta che l’impresa rispetta tutte le norme vigenti in campo di sicurezza sul lavoro.

Pulizia

Civili e Industriali – Condomini – Negozi – Alberghi e Ospedali – Post-ristrutturazione – Straordinarie

Il punto di partenza per un corretto servizio di pulizia è la pianificazione: il tipo di intervento da effettuare, il tipo di prodotto e attrezzatura da utilizzare. Ovviamente il servizio di pulizia offerto dalla nostra azienda sarà diverso a seconda delle esigenze e del tipo di locale da sanificare. L’uso di apparecchiature e di prodotti disinfettanti specifici, per ridurre la presenza batterica al minimo, richiede una certa conoscenza e professionalità.

Pulizia vetri in quota

Quando alcune finestre sono progettate per non aprirsi dall’interno o in edifici completamente vetrati, è necessario intervenire con imprese specializzate nella pulizia vetri in alta quota. Un vetro non pulito diminuisce la luce nell’ambiente costringendo a tenere le luci artificiali accese per maggior tempo con un conseguente dispendio di energia elettrica. So.Ge.Ma servizi s.r.l. si occupa di pulizie vetri in alta quota, utilizzando attrezzature e protocolli che danno assoluta sicurezza agli operatori.

