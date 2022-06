Afragola, negozio di intimo divorato dalle fiamme: 2 pompieri in ospedale per intossicazione

Momenti di paura ad Afragola, dove uno store di intimo è detersivi è andato in fiamme. Durante le operazioni di spegnimento dell’incendio, due vigili del fuoco sono rimasti anche intossicati. I fatti sono accaduti in corso Pietro Nenni ad Afragola, nella giornata di domenica 19 giugno. Circa cinquanta persona residente dello stabile, sono dovute restare fuori casa per scampare qualsiasi pericolo. Sul posto sono intervenuti in pochissimo tempo i vigili del fuoco.

Le famiglie sono state evacuate, mentre le operazioni dei pompieri per riportare la situazione alla normalità sono durate fino a mezzanotte. Nel corso dell’intervento, due vigili del fuoco sono finiti in ospedale, in condizioni urgenti, alla Villa dei Fiori di Acerra. Entrambi sotto osservazione tutta la notte, probabilmente a causa di una intossicazione da fumo. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato. A riportare la notizia è Il Mattino.

La ricostruzione e le indagini

L’incendio, stando alle prime ricostruzioni, non sarebbe di natura dolosa. Ad originare le fiamme probabilmente un corto circuito partito da un computer ed una stampante lasciati accesi all’interno dell’attività commerciale. Si continua ad indagare, mentre le famiglie residente attendono i risultati delle perizie che accerteranno la sicurezza dello stabile.