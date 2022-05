Agenti ‘infedeli’ nel carcere di Poggioreale, scattano le manette per sette

Sono sette le persone arrestate con l’accusa di essere agenti ‘infedeli’ nel carcere di Poggioreale. Questo il risultato dell’inchiesta firmata dal gip del tribunale di Napoli Ambra Cerabona che vede tra gli indagati Mario Fiorenzano, Umberto Caiano, Pietro De Rosa, Emilio Effuso, Nicola Di Lieto, Antonio Di Lorenzo e Annamaria Tortora. Sono accusati a vario titolo dei reati di corruzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Le indagini condotte hanno consentito di scoprire un giro di affari illeciti nel penitenziario di Poggioreale, dove i detenuti, con il coinvolgimento anche dei loro familiari, entravano in possesso di informazioni, telefoni cellulari e sostanze stupefacenti. Fondamentali per l’inchiesta una serie di intercettazioni che, per la Procura, dimostrerebbe la natura delle condotte illecite contestate. Nelle carte dell’ordinanza si legge di un agente che contatta la madre di un detenuto parlando di un passaggio di droga:«Mi ha detto che devo passare per la pasticceria».