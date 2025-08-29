Aggressione dopo l’incidente tra Marano e Qualiano, l’appello: “Aiutateci a trovarli”

PUBBLICITÀ

Grave incidente stanotte verso mezzanotte in zona via Marano–Qualiano, zona Corso Mediterraneo (altezza stazione di servizio). Due persone, a bordo della propria auto, dopo aver effettuato una manovra per evitare un fosso, sono stati affiancati da uno scooter SH 300/350 di colore bordeaux con a bordo un ragazzo (biondo, tatuato, con barba) e una ragazza (capelli neri, piercing al labbro).

I due hanno creduto che i ragazzi volessero investirli e hanno iniziato ad aggredirli verbalmente, costringendoli ad accostare. Il ragazzo ha tentato di colpire uno di loro con un pugno, mentre la ragazza ha minacciato di picchiare l’altra persona.

Nel tentativo di scansarsi e allontanarsi dall’aggressione, i due ragazzi hanno avuto un grave incidente: la loro auto è andata completamente distrutta e sono state danneggiate anche altre auto parcheggiate nella zona. Nonostante la gravità della situazione, i ragazzi a bordo dello scooter non si sono fermati a prestare aiuto, compiendo così anche omissione di soccorso. “Cerchiamo disperatamente questi individui affinché vengano identificati e si assumano le loro responsabilità. Chiediamo gentilmente la collaborazione di chiunque possa avere informazioni utili”, questo l’appello delle vittime.