Agguato a Napoli, 53enne finisce in ospedale con ferite di arma da fuoco

I Carabinieri allertati dal 112 intervengono nel pronto soccorso dell’Ospedale del Mare per una persona ferita.

Poco prima, autonomamente, un 53enne di Poggioreale già noto alle forze dell’ordine era arrivato in ospedale perché ferito alla gamba da un colpo d’arma da fuoco. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che la vittima, verso le 20, mentre era a piazza Francesco Coppola nel quartiere Poggioreale sarebbe stato colpito da un colpo vagante.

Per il 53enne una diagnosi di 10 giorni per ‘’ferita d’arma da fuoco terzo medio laterale coscia dx’’ e dimissioni con 10 giorni.

Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Napoli Poggioreale impegnati a ricostruire l’intera dinamica.