Agguato in strada, noto ultras ucciso a bruciapelo con un colpo di pistola alla testa

Morto Diabolik, ultrà laziale ucciso in agguato a Roma: colpo di pistola alle spalle in un parco. Indaga anche la Dda

Mercoledì 7 Agosto 2019 19:29

di Alberto Abbate Agguato mortale contro Fabrizio Piscitelli, ovvero Diabolik, figura di spicco della curva della Lazio, nel parco degli Acquedotti, a Roma. Sul posto la polizia, intervenuta subito dopo l’agguato, avvenuto intorno alle 19. Diabolik stava andando ad incontrare una persona che lo aspettava, in auto: all’improvviso gli si è avvicinata un’altra persona, travestita da corridore, e gli ha sparato un colpo alle spalle che lo ha centrato alla testa trapassandolo all’altezza dell’orecchio sinistro. È morto sul colpo. Ad indagare sull’omicidio di Piscitelli saranno anche i magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia. In procura, a Roma, è stato aperto un fascicolo di indagine, al momento a carico di ignoti, coordinato dal pm di turno esterno e da quello della Dda.

L’ultrà, già implicato in precedenza in una vicenda di droga, è stato colpito alla testa da un colpo. A dare l’allarme è stato un passante. È stato avvicinato alle spalle e centrato da un unico colpo di pistola alla testa, all’altezza dell’orecchio sinistro, l’ultras della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ucciso stasera nel parco degli Acquedotti a Roma. È quanto ricostruito finora dalla polizia che indaga sulla vicenda. Sul posto volanti, squadra mobile e polizia scientifica che sta effettuando i rilievi.