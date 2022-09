Agguato a Ponticelli, 2 uomini centrati dai colpi di pistola

Si torna a sparare nella periferia orientale di Napoli. Ancora una volta è il quartiere di Ponticelli teatro dell’ennesima sparatoria che poteva portare a ben più gravi conseguenze. Poco dopo le 18 sono arrivati presso l’ospedale del Mare due persone colpite alle gambe, si tratta di Bruno Esposito del 1979 e Salvatore Castellano, classe 1980. I due vantano piccoli precedenti.

Poco prima era giunta segnalazione di colpi di pistola in via Carlo Miranda. Accertamenti in corso per capire se i due episodi siano collegati. Sul posto gli agenti del commissariato Barra- San Giovanni e quelli della Squadra mobile di Napoli che stanno setacciando la zona alla ricerca dei bossoli e di informazioni circa l’ennesimo agguato