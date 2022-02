Albergo a 1 euro se ti fai filmare senza sosta, arriva la prima coppia

Una vacanza per 2 al prezzo di 1 euro a notte in un albergo particolare ma c’è il trucco streaming. Si tratta di un’offerta decisamente conveniente quella fatta dallo Stupido Hotel di Rimini, ma “a patto che gli ospiti paghino con la privacy”, spiega Fabio Siva, gestore della struttura già ribattezzata l’albergo “Grande Fratello”. Gli ospiti infatti devono farsi riprendere in diretta streaming sui social 24 ore su 24. Ecco che sono già sono arrivati i primi 2 clienti, si tratta della coppia formata da Monika Martignani, 42 anni impiegata logistica di Imola e da Giovanni Bottiglieri, 43enne ingegnere di Ferrara, residenti a Bologna.

“Mi hanno colpito il modo in cui si sono posti davanti alla telecamera e la loro complicità – spiega Siva – Sono convinto che l’entusiasmo e l’originalità debbano essere le caratteristiche principali dei protagonisti dello Stupido Hotel Show, che devono essere persone che hanno qualcosa di interessante da comunicare e da condividere con gli altri già lontano dallo schermo”.

VACANZE COME IN UN REALTITY

L’idea del gestore è trasformare un piano dell’hotel nel set di un reality che andrà in onda sui social network. Quindi il reality sarà realizzato la prossima estate. “Siamo tutti in rete contemporaneamente, su Facebook, Instagram, TikTok. Tutti si vogliono far vede, noi offriamo una vacanza a prezzo minimo a patto che paghino con la privacy”, spiega Fabio Siva.

GIA’ INSTALLATE LE TELECAMERE

Saranno tre le stanze destinate a questo esperimento, dove, infatti, sono state installate le telecamere e ci sarà anche una sala regia. Inoltre è prevista una voce che presenterà e commenterà la diretta streaming.

Altre telecamere saranno piazzate nel corridoio dove ospiti faranno colazione e nel terrazzo compreso di sdraio, ombrelloni e una vasca idromassaggio. “Toglieremo le porte delle camere e stabiliremo alcuni momenti comuni obbligatori, per far sì che le coppie interagiscano fra di loro quanto più possibile”. Lo streaming sarà sicuramente su Twitch, YouTube e Facebook, si programma di trasmetterlo anche su altre piattaforme.