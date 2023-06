Lutto alla Federico II di Napoli, è morto il professor Alberto Ritieni

PUBBLICITÀ

Lutto all’Università Federico II di Napoli per la scomparsa del professor Alberto Ritieni, ordinario di Chimica degli Alimenti presso il Dipartimento di Farmacia.

Il cordoglio dell’Università Federico II

“Il professore Ritieni – si legge sul sito dell’Ateneo – si laurea con lode in Biologia alla Federico II. Dopo un periodo di ricerca presso la ENICHEM di Milano e il CNR di Bari, rientra nell’Ateneo federiciano come ricercatore universitario, per poi diventare Professore Associato ed infine Professore Ordinario.

La sua attività scientifica è incentrata sulla sicurezza alimentare, sulla determinazione dei livelli di contaminanti negli alimenti, sulla qualificazione e la tracciabilità delle materie prime convenzionali di origine soprattutto vegetale, sulla progettazione e realizzazione di novel foods e integratori alimentari, sulla ottimizzazione e applicazione di metodi analitici avanzati mediante HPLC e spettrometria di massa tandem ad alta risoluzione nei settori agro-alimentare, nutraceutico e farmaceutico.

Il professore Alberto Ritieni si è sempre speso per la Federico II con appassionato impegno professionale. Il suo entusiasmo nella ricerca e nella divulgazione scientifica, il suo generoso coinvolgimento nella didattica, la sua intelligenza ed ironia non potranno mai essere dimenticati da coloro che hanno avuto l’onore e la fortuna di conoscerlo.

L’improvvisa scomparsa di Alberto Ritieni coglie tutti impreparati e lascia i suoi cari, i suoi amici, i suoi colleghi e i suoi allievi in uno stato di incredulo sconforto e smarrimento.

L’Università Federico II perde uno scienziato e un docente che avrebbe potuto dare ancora un grandissimo contributo istituzionale, i suoi allievi perdono una guida di rara ricchezza, i suoi colleghi perdono un indimenticabile amico.

La comunità federiciana tutta si raccoglie commossa intorno alla famiglia”.