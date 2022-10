Alessandra Mussolini, l’intervista a Ruota libera: “Ognuno è fluido come vuole”

Fresca della sua prima esibizione a Tale e Quale Show nei panni di Rosanna Fratello, domenica 2 ottobre Alessandra Mussolini si è raccontata in un’intervista a Da noi…A ruota libera. Ospite di Francesca Fialdini su Rai 1 si è lasciata andare a inaspettate confidenze. Tanto riguardo la sua vita privata quanto su alcuni temi di attualità molto discussi.

Alessandra Mussolini e l’intervista Da noi… A ruota libera

“Nella mia vita sono sempre andata a ruota libera. Forse anche troppo“, ha raccontato Alessandra Mussolini, oggi sempre più lanciata nel mondo della tv. Ha parlato innanzitutto della sua famiglia: “Ho sofferto per la mancanza di mio padre nella mia infanzia. Ho vissuto in una famiglia di donne, i miei si sono separati quando avevo quattro anni e avrei avuto bisogno di una figura paterna. Si impara solo dalla sofferenza e la felicità“. A proposito della sua famiglia, Alessandra Mussolini ha anche raccontato di come sua zia Sophia Loren (il padre ha infatti sposato Maria Scicolone, sorella della diva) sia stata una presenza importante nella sua vita, che l’ha guidata nel mondo dello spettacolo non senza quel pizzico di severità che la sprona sempre a migliorarsi: “Devo stare attenta perché sono sempre giudicata da mia zia Sophia Loren. Lei mi guarda, mi chiama e mi dice: ‘Ale molto male!‘. Ho avuto una sola volta una sua raccomandazione nella mia carriera di attrice. Ma il regista non ha voluto e si è messo contro di lei“.

Nel corso dell’intervista a Da noi…A ruota libera, Alessandra Mussolini ha affrontato anche un tema decisamente attuale, che è stato anche al centro di alcuni punti della campagna elettorale appena conclusa: “Basta con questo sesso e sessualità. Ognuno è fluido come vuole. Vedendo quanto soffrono gli adolescenti, quando hanno paura di dire la verità in famiglia, mi viene da dire che ognuno deve poter essere fluido come vuole. Vuoi vedere che divento fluida anche io?“, ha concluso, spiazzando il pubblico e la stessa Fialdini.