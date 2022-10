Comprare casa a Ischia: un investimento dal rendimento assicurato

Ischia è una splendida isola vulcanica situata nel Mar Tirreno, al largo della costa di Napoli. Questa località offre un clima meraviglioso e alcuni dei paesaggi più spettacolari di tutta l’Italia. L’isola ospita anche alcuni ottimi ristoranti ed enoteche, ed è ogni anno la meta prediletta di tantissimi turisti, compresi i vip e i personaggi dello sport.

Essendo a breve distanza in traghetto da Napoli, è facile da raggiungere, ma soprattutto rappresenta una delle opportunità imprenditoriali migliori in assoluto. Specialmente per chi ha il budget per permettersi l’acquisto di una casa, da destinare poi agli affitti brevi ai turisti.

Ischia: investire nell’acquisto di una casa conviene

Per chi ha la possibilità di acquistare una proprietà sull’isola d’Ischia, si tratta di un investimento dal rendimento garantito, nel breve e nel lungo termine. Negli ultimi anni, infatti, è aumentato il numero di persone che cercano case vacanza su Internet, e questa tendenza è destinata a continuare.

La rete, fra le altre cose, viene incontro anche alle necessità di chi ha intenzione di investire nel comparto immobiliare. Questo per via del fatto che sul web si possono reperire le case in vendita ad Ischia , visitando i siti del settore. Questa opportunità risulta particolarmente preziosa, soprattutto perché le abitazioni in vendita non sono facili da trovare. In altre parole, spesso chi ha una casa ad Ischia se la tiene stretta, per ovvi motivi.

Inoltre, il fatto che Ischia sia una rinomata meta turistica significa che la richiesta di case vacanze è destinata a rimanere altissima, al di là dei periodi di crisi (come quello attuale). Questo è vero soprattutto nei mesi estivi, quando l’isola si riempie di visitatori provenienti da tutto il mondo. In realtà c’è un discreto mercato turistico anche in inverno, perché in tanti sfruttano i periodi di bassa stagione per godersi Ischia a prezzi decisamente più accessibili.

In sintesi, l’acquisto di una casa in questa località è un investimento che capita poche volte nella vita. Naturalmente si parla di una spesa notevole, con una media intorno ai 300 mila euro, quindi accessibile solo per chi ha un budget importante di lato.

Quali sono le attrazioni principali di Ischia?

Ci sono molti motivi per visitare Ischia, e sono sostanzialmente gli stessi che rendono l’acquisto di un immobile così conveniente, perché tutto si lega al turismo. Innanzitutto, gli inverni sono relativamente miti e le estati non troppo calde, il che rende Ischia una piccola perla che può essere goduta, vissuta e ammirata tutto l’anno.

Inoltre, Ischia è rinomata per le sue bellezze naturali, con una vegetazione lussureggiante, sorgenti termali e spiagge meravigliose. L’isola ospita anche una serie di siti ed edifici storici di grande valore, e alcuni eccellenti ristoranti. Tutti questi fattori rendono Ischia una destinazione turistica molto popolare, anche per merito della presenza di borghi affascinanti come Sant’Alessandro.

Fra le attrazioni principali dell’isola troviamo anche il suo caratteristico porto, Corso Vittorio Colonna, Via Roma, Ischia Ponte, il Castello Aragonese, Cartaromana, Campagnano e l’acquedotto dei Pilastri. Infine, una menzione speciale la meritano le pinete di Ischia.