Lacrime ad Acerra per la piccola Alessia, morta a 5 anni dopo la caduta dal balcone

Alessia Rescigno, una bambina di 5 anni, è morta questo pomeriggio dopo essere precipitata dal balcone della propria abitazione al terzo piano di uno stabile in via Spiniello 32 ad Acerra. Purtroppo tutti i tentativi di salvarle la vita si sono rivelati inutili. La Procura di Nola ha disposto accertamenti per ricostruire l’accaduto. Sul posto i carabinieri della stazione di Acerra, il pm di turno e il medico legale.

“L’ Associazione M.SS. dell ‘Arco squadra Annunziata Acerra si associa al dolore che ha colpito le famiglie Rescigno-D’Ascoli per la prematura scomparsa della piccola Alessia

Che gli angeli ti accolgano nel Paradiso” si legge sulla pagina Facebook M.SS. Dell’Arco Squadra Annunziata Acerra.

Alessia questa mattina era andata a scuola. Secondo quanto si è appreso, la bambina, che frequentava la scuola dell’infanzia, era stata prelevata dalla mamma e portata a casa. La famiglia della piccola è molto nota in città in quanto gestisce un bar ed un piccolo campo di calcetto nella zona di residenza. La bambina viveva in un parco residenziale insieme ai genitori, ad un fratellino ed una sorellina poco più grandi di lei.

Inutili si sono rivelati i tentativi di salvare la piccola che è deceduta sul colpo. Sul posto sono subito giunti il pm di turno della Procura di Nola, che ha aperto un’inchiesta, e il medico legale.

L’ipotesi: si è sporta troppo forse durante un gioco Quello che gli investigatori stanno cercando di appurare in queste prime battute delle indagini è lo scenario in cui è maturata la tragedia di Acerra. La piccola, Alessia R., viveva all’interno di un parco residenziale, al numero 32 di via Spiniello, con i genitori – il papà è un militare di carriera nell’Aeronautica militare, la mamma una casalinga, una coppia nota nella cittadina dell’entroterra napoletano perché gestisce anche un bar -, un fratellino ed una sorellina poco più grandi. Si tenderebbe a seguire l’ipotesi di un terribile incidente domestico: la piccola, in quel momento sola sul balcone di casa, si sarebbe sporta troppo perdendo l’equilibrio e precipitando nel vuoto. Secondo quanto filtra, in casa in quel momento c’era solo la mamma. Alessia caduta dal terzo piano ad Acerra, aperta inchiesta sulla morte della bimba di 5 anni