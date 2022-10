Alexandra trovata morta in casa, marito in fuga con il cellulare e l’auto

Ieri pomeriggio è scattato l’allarme dopo una segnalazione dei parenti del marito di Alexandra Elena Mocanu. La donna è stata uccisa in casa sua a Bolzano dove gli inquirenti stanno concentrando le loro ricerche sul marito Avni Mecja, albanese di 42 anni, che ha fatto perdere le sue tracce. L’uomo durante una telefonata avrebbe annunciato di dover scappare perché ricercato.

Il 42enne si sarebbe allontanato da Bolzano con la macchina e il telefono della vittima e potrebbe essersi diretto in Albania. Nell’appartamento in viale Trieste 42 la polizia ha trovato la salma della giovane donna avvolta in una coperta. Sul posto sono intervenuti la scientifica e la pm Claudia Andres che coordina l’inchiesta. Mocanu da poco tempo viveva a Bolzano dove lavorava come barista.