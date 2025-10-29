Allarme nella mensa d’asilo a Napoli, la denuncia del deputato Borrelli

PUBBLICITÀ

La situazione della refezione scolastica nelle scuole di Napoli ha generato un allarme. Il deputato dell’Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, ha ricevuto una grave denuncia dalle madri della Scuola dell’Infanzia “I Rondinotti” a Cavalleggeri, che hanno inviato foto che sollevano forti dubbi sulla qualità e la sicurezza dei pasti serviti ai bambini.

La preoccupazione delle mamme è drammatica e diretta: “Dobbiamo davvero rischiare nonostante i richiami già effettuati che ai nostri figli venga un’intossicazione alimentare?”. La segnalazione riaccende i riflettori su uno scandalo già esploso recentemente in quartieri come Fuorigrotta e Ponticelli, dove grazie all’intervento di Borrelli erano state avviate indagini e controlli ASL a causa di verdure marce, pomodori germogliati, fagiolini non puliti e pezzi di carne cruda.

“Non importa se la ditta fornitrice per Cavalleggeri sia diversa, la responsabilità è la stessa: tutelare la salute dei bambini è un imperativo, non un optional. La frequenza di queste denunce è inaccettabile,” ha affermato Borrelli. “Ho già sollecitato l’intervento urgente dell’ASL e dell’Ufficio Scolastico Regionale affinché vengano avviate immediatamente ispezioni e controlli a tappeto non solo alla scuola ‘I Rondinotti’, ma su tutti i lotti e le cucine del fornitore, affinché i responsabili di questo scempio, che rischia di causare intossicazioni ai più piccoli, siano individuati e sanzionati con la massima severità.”