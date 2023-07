Alleanza di Secondigliano, notizia clamorosa: torna libero il ras Nicola Rullo

PUBBLICITÀ

Una notizia destinata a stravolgere gli equilibri criminali in città rafforzando ancor di più il fronte dell’Alleanza di Secondigliano. Nicola Rullo, indicato come un pezzo da novanta del clan Contini, è da qualche giorno tornato libero. La decisione è stata presa dal tribunale di Novara che ha pienamente accolto un’istanza presentata dai legali del ras, gli avvocati Domenico Dello Iacono e Alfredo Durante, che si sono visti riconoscere la continuazione di due sentenze. La decisione del tribunale piemontese segue di fatto quella della Corte d’Appello di Napoli che aveva riconosciuto la continuazione di altre due sentenze. In pratica Rullo, che sarebbe dovuto uscire tra due anni, dallo scorso 4 luglio è tornato ufficialmente libero.