PUBBLICITÀ
HomeCronacaAllerta meteo martedì 23 Settembre, arriva la decisione del Comune di Napoli...
CronacaCronaca localeMeteo

Allerta meteo martedì 23 Settembre, arriva la decisione del Comune di Napoli sulle scuole

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Allerta
Allerta
PUBBLICITÀ

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo, per piogge e temporali a partire dalla mezzanotte e valido fino alle 23.59 di domani, 23 settembre.

Sono previste precipitazioni intense su tutto il territorio, ad esclusione delle zone 7 (Tanagro) e 8 (Basso Cilento).

PUBBLICITÀ

Il quadro meteo è caratterizzato da incertezza previsionale: i temporali potranno avere rapidità di evoluzione e particolare intensità a scala locale. Saranno possibili anche grandine, fulmini e raffiche di vento.

Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico: tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane.

A causa dei fulmini, della grandine e delle raffiche di vento potrebbero verificarsi danni alle coperture e alle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.
Si ricorda ai Comuni di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.

Monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.

LA DECISIONE SULLE SCUOLE

È stato diramato un Avviso di allerta meteo regionale per fenomeni meteorologici avversi previsti dalla mezzanotte alle ore 23.59 di domani, martedì 23 settembre.
Saranno chiusi i parchi cittadini e il pontile Nord di Bagnoli. Sarà interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine.
Fenomeni rilevanti: rovesci e temporali, puntualmente di moderata intensità
Livello di allerta (livello di criticità): GIALLA
Tipologia di rischio: idrogeologico per temporali e idraulico localizzato
Maggiori informazioni e norme comportamentali sono consultabili sul sito internet del Comune di Napoli.
Le scuole resteranno aperte
PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati