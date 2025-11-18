PUBBLICITÀ
Allerta meteo Napoli, cosa non si potrà fare oggi
Allerta meteo Napoli, cosa non si potrà fare oggi

In seguito all’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile regionale, valida dalle 00.00 alle 23.59 di martedì 18 novembre, il Comune di Napoli ha disposto la chiusura di tutti i parchi cittadini, del pontile nord di Bagnoli e l’interdizione alle spiagge pubbliche per l’intera durata dell’emergenza.

L’allerta gialla della Protezione civile

La perturbazione, secondo le valutazioni del Centro Funzionale regionale, interesserà gran parte della Campania con precipitazioni che potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale. Restano escluse dall’allerta solo Alta Irpinia, Sannio e Tanagro.

I fenomeni potrebbero risultare localmente intensi, con un rischio idrogeologico localizzato: possibili allagamenti, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, scorrimento di acqua sulle sedi stradali, caduta massi e frane.

Le raccomandazioni della Protezione civile

Ai comuni delle zone interessate è richiesto di attivare i COC, i Centri Operativi Comunali, e di adottare tutte le misure previste dai piani di protezione civile. Tra le priorità: monitorare il verde pubblico, controllare le aree sensibili e seguire costantemente le comunicazioni della Sala Operativa Regionale.

