PUBBLICITÀ
HomeAttualità e SocietàMeteoAllerta meteo venerdì 5 dicembre, la decisione sulle scuole a Napoli
Meteo

Allerta meteo venerdì 5 dicembre, la decisione sulle scuole a Napoli

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Allerta meteo venerdì 5 dicembre, la decisione sulle scuole a Napoli
Allerta meteo venerdì 5 dicembre, la decisione sulle scuole a Napoli
PUBBLICITÀ

Per condizioni meteo avverse, previste dalle ore 00:00 alle ore 20:00 di venerdì 5 dicembre, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo.

Saranno chiusi, per la durata dell’allerta, i parchi e le spiagge cittadine ed il pontile Nord di Bagnoli. Le scuole, salvo diverse disposizioni dei Comuni, rimarranno aperte.

PUBBLICITÀ

L’avviso di allerta meteo della Protezione Civile

La Protezione Civile della Regione Campania alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo valido dalla mezzanotte fino alle 20 di domani sulle seguenti zone: 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); 5 (Tusciano e Alto Sele); 6 (Piana Sele e Alto Cilento); 8 (Basso Cilento).

Si prevedono precipitazioni improvvise e intense anche a carattere di forte temporale. Sono possibili anche grandine, fulmini, raffiche di vento.

Si raccomanda ai Sindaci di attivare i centri operativi Comunali e tutte le misure strutturali e non strutturali atte a mitigare il rischio idrogeologico connesso ai temporali.

L’impatto al suolo delle precipitazioni potrebbe causare allagamenti, esondazioni, trasporto delle acque nelle sedi stradali, frane e caduta massi.

A causa delle raffiche di vento, si raccomanda altresì di monitorare il verde pubblico e le strutture esposte alle sollecitazioni.

Temporali a Napoli e in provincia, è ancora allerta meteo

 

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati