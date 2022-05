Alto impatto a Secondigliano, raffica di controlli: una ragazza sorpresa in strada positiva al Covid

Nuova operazione ad Alto impatto a Secondigliano. Ancora una volta i controlli sono stati affidati agli uomini del locale commissariato (guidato dal vice questore aggiunto Raffaele Esposito), dai carabinieri della locale stazione (guidati dal maresciallo Luigi Di Pastena) e dagli uomini della polizia locale (guidati dal tenente colonnello Vincenzo Tarallo). In loro supporto personale dell’Asl e tecnici dell’Enel. In particolare durante il servizio gli uomini in divisa hanno denunciato un soggetto perchè sorpreso a violare i domiciliari; denunciata una ragazza per inosservanza alla normativa volta ad impedire la diffusione del virus Covid 19; denunciato un cittadino di origine turca in ordine al reato di ricettazione, poiché sorpreso in possesso di un passaporto di provenienza furtiva; allo stesso è stata esperita una perquisizione personale che ha avuto esito negativo. Il passaporto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale.

Multa per una pasticceria su Corso Secondigliano

Durante le operazioni di Alto impatto è stato controllato un circolo ricreativo in via dello Stelvio il cui presidente protempore è stato sanzionato per la mancanza della SCIA per la vendita di prodotti alimentari ai soci per la somma di 5mila euro; è stata controllata una salumeria in via Cassano dove personale dell’Asl ha riscontrato carenze igienico sanitarie diffidando il titolare ad adempiere entro 30 giorni; controllato un esercizio commerciale di pasticceria/rosticceria su Corso Secondigliano dove il personale dei Nas ha diffidato il proprietario ad adempiere ad alcune prescrizioni in violazioni a carenze igienico/sanitarie e gli ha contestato sanzioni per 2mila euro; inoltre personale della Polizia Municipale ha riscontrato l’occupazione di suolo pubblico con sedie e tavolini, nonché la mancata differenziazione dei rifiuti per circa 700 euro. In tutto sono state controllate 64 persone di cui 30 pregiudicate.