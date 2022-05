Alto impatto a Secondigliano, sanzioni fino a 15mila euro

Continuano senza sosta i controlli in modalità “alto impatto” per il ripristino della legalità che vedono la sinergia del commissariato Secondigliano, guidato dal vicequestore aggiunto Raffaele Esposito, supportato dal Reparto Prevenzione Crimine Campania, con la stazione carabinieri Secondigliano, diretta dal maresciallo Luigi Di Pastena, la polizia municipale dell’unità operativa Secondigliano, con alla guida il tenente colonnello Vincenzo Tarallo, i motociclisti e l’unità recupero veicoli abbandonati.

Questo il bilancio dell’operazione: in via Nuova della Casoria multato un fruttivendolo per occupazione di suolo pubblico; identificate 65 persone di cui 31 pregiudicate; controllate 11 auto, 11 motoveicoli, poi sottoposti a sequestro e fermo amministrativo; elevate 19 contravvenzioni per violazioni al Codice della strada per un ammontare di oltre 15mila euro; recuperate 13 auto in stato di abbandono