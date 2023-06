Altro che cura per la cervicale ed il mal di schiena, erano messaggi hot: tariffe dai 30 ai 70 euro

PUBBLICITÀ

Dovevano essere massaggi in grado di curare la cervicale, l’emicrania, la tensione muscolare. Un piacere per il corpo sul quale però si sarebbe andati anche oltre. Il sospetto era venuto inizialmente ad una negoziante la cui attività confinava proprio con quella del centro massaggi cinese. I due negozi erano separati solo da un muro di cartongesso e nemmeno la musica ad alto volume, che veniva messa per coprire, avrebbe insonorizzato le urla di piacere per rapporti sessuali orali. A smascherare il centro sono stati gli agenti della sezione giudiziaria della polizia locale, in un blitz fatto il 18 dicembre di sei anni fa. A ricevere la clientela c’era una 40enne, cinese, che oltre al massaggio decontratturante offriva anche altri tipi di massaggi che terminavano con il cosiddetto “happy ending”. Per la presunta attività di prostituzione fu denunciata la titolare del contratto di affitto del locale, una 57enne, anche lei cinese, che aveva dato alla connazionale la possibilità di lavorare nell’immobile preso in locazione da lei.

Le tariffe, stando alle accuse, andavano dai 30 ai 70 euro.

