Multa da 10mila euro a 2 venditori abusivi di pannocchie, sono di Sant’Antimo e Casandrino

Dopo i controlli eseguiti dalla polizia municipale di Castel Volturno in località Pinetamare ed Ischitella contro gli ambulanti senza licenza, sono state comminate per un valore di 10mila euro. Gli agenti, infatti, hanno multato un ambulante 56enne di Casandrino ed uno 38enne di Sant’Antimo. Entrambi per vendita abusiva di pannocchie sul litorale: sotto sequestro sono finite 500 pannocchie con i relativi bollitori.

Dopo le sanzioni agli ambulanti i controlli continueranno per l’intero periodo estivo, ovvero nel periodo in cui il litorale si affolla per accogliere i migliaia di turisti dall’intera Regione Campania.

La moda delle pannocchie e la ‘guerra’ su TikTok

Su TikTok è ormai scoppiata la moda delle pannocchie. Se da una parte nelle tendenze ci sono i soliti Khaby Lame e Chiara Ferragni, dall’altra hanno catturato l’attenzione degli utenti i venditori di ‘spighe’, che a colpi di video si sfidano su chi vende di più. Più che competizione, in realtà, si tratta di un metodo di guadagnare potenziali clienti. E, infatti, non sono pochi i contenuti sulla piattaforma dove chiedono agli avventori da dove provengano.

Peccato che a volte, però, quelli che apparentemente sembrano video ironici spesso sfociano in una guerra a chi riesce a vendere di più.