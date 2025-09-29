Anche De Bruyne celebra Modric: “Tutti amano il bel calcio. Bello rivederti fratello”

PUBBLICITÀ

Il rispetto tra due fuoriclasse come Kevin De Bruyne e Luka Modric si è visto sia dentro che fuori dal campo. Arriva un messaggio social del belga.

I due campioni a confronto

Il big match di Serie A tra Milan e Napoli era una sfida velata anche tra Luka Modric e Kevin De Bruyne. Entrambi centrocampisti ed entrambi fuoriclasse, con una carriera alle spalle fatta di tanti trofei e giocate memorabili.

In campo ha vinto il Milan di Massimiliano Allegri, imponendosi per 2-1 sul Napoli.

De Bruyne è stato l’artefice del goal del Napoli per provare a rimettere sul binario giusto la partita. Il tentativo invano del belga non ha salvato il Napoli dalla prima sconfitta stagionale in campionato.

A fine partita arriva il messaggio social da parte dell’ex Manchester City, foto in primo piano che riprende i due campioni e didascalia per il collega:

“Tutti amano il bel calcio. Bello rivederti fratello”.

La partita di Modric e KDB

Tra i due fenomeni, quello che ha timbrato il cartellino è stato De Bruyne, terzo gol in campionato per il belga.

Ad avere la meglio però, è stato il pallone d’oro ex Real Madrid.

La sostituzione (con polemica annessa) al minuto 72′ ha riassunto un po’ lo stato mentale di De Bruyne. Oltre al rigore realizzato, il belga non ha giocato un grande partita. Nel complesso KDB è stato poco reattivo, totalmente lontano dalle prestazioni di Manchester a cui ci ha abituati lungo la sua carriera.

Al contrario, sponda Milano, c’è un fenomeno che è rimasto tale: una prestazione da leggenda del calcio quale è. Il centrocampo del Milan è gestito interamente da Luka Modric. A 40 anni compiuti il croato riesce ancora a fare la differenza. 97 sono i minuti giocati da Modric, senza fatica.

Un calciatore che va solamente rispettato, Kevin De Bruyne lo sa e gli ha dedicato un post dove mostra tutto il suo rispetto.