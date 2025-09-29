Quagliarella: “Conte chiederà spiegazioni a De Bruyne, ecco cosa fece con me”

PUBBLICITÀ

Per il Napoli è già tempo di archiviare la sconfitta contro il Milan. Gli azzurri sono attesi da un match delicatissimo contro lo Sporting Lisbona in programma mercoledì 1 ottobre alle 21 allo Stadio Maradona. L’uscita di De Bruyne contro il Milan e la sua conseguente reazione hanno lasciato perplessi in molti, tra cui Fabio Quagliarella.

Quagliarella avverte De Bruyne: Conte chiederà conto della sua reazione

Ospite negli studi di Sky Sport, l’ex attaccante del Napoli non le ha mandate a dire sull’uscita del fuoriclasse belga. Quagliarella a tal proposito ha affermato: “Conoscendo Antonio Conte, di sicuro manderà una comunicazione scritta, chiederà a De Bruyne in settimana conto della sua reazione dopo la sostituzione. Ne sono sicuro, lo dico perchè è successo a me quando mi allenava”. L’ex bomber avverte così l’ambiente azzurro su ciò che succederà con molta probabilità nelle prossime ore tra i due protagonisti in questione.

L’aneddoto raccontato da Fabio ai tempi della Juventus

“Io una volta feci una battuta uscendo dal campo dopo la sostituzione che mi aveva fatto, c’era il suo vice Angelo Alessio e io dissi: ‘Mischia un po’ ‘sti numeri eh, perché esce sempre il 27 ed esco sempre io?’ Allora lui mi disse: ‘Cosa hai detto?’ E io dissi che l’avevo mandato a quel paese, mica potevo dirgli che avevo fatto una battuta, visto che avevamo perso. Lui poi dopo mi ha insultato davanti a tutta la squadra e ho chiesto scusa“. Quagliarella in merito all’accaduto tra De Bruyne e Conte, ha voluto fortemente raccontare un episodio che gli è capitato durante il suo periodo bianconero, col leccese allenatore.

Le sue parole sono chiare, Conte è un tecnico che non le manda a dire. Si fa in mille per i suoi ragazzi diventandone il loro primo tifoso e supportandoli sempre e comunque. Davanti a situazioni del genere, però esige massimo rispetto e chiarezza. La speranza è che i due si chiariscano quanto prima per il bene del calcio Napoli.