Il molestatore di Greta Beccaglia si trasferisce in un posto segreto: “Temo per mia figlia”

Andrea Serrani, l’uomo finito al centro della bufera mediatica per l’episodio di molestie sessuali su Greta Beccaglia, si dice preoccupato per la figlia e si è trasferito in un posto ignoto. Il ristorate 45enne è stato ripreso dalle telecamere mentre palpava il fondoschiena della giornalista di Toscana Tv all’esterno dello stadio Castellani di Empoli.

Le parole del legale di Andrea Serrani

Roberto Sabbatini, legale di Serrani, ha spiegato a QdM Notizie: “Valuteremo in seguito quali decisioni prendere sul Daspo, anche se la pena di 3 anni ci sembra spropositata. Non è chiaramente questo l’aspetto che ora turba maggiormente Serrani. Purtroppo non sono riuscito a parlare con l’avvocato della dottoressa Beccaglia, anche se, dopo aver ascoltato alcune dichiarazioni della giornalista, non nutro grandi speranze. Proverò a contattare il mio collega toscano tra qualche giorno quando il clamore mediatico intorno a questo episodio si sarà placato”.

I timori di Andrea Serrani

Secondo il suo legale, Andrea Serrani sarebbe un uomo distrutto dal clamore mediatico che lo ha investito. I profili social di Serrani e quelli del suo ristorante Il Ranocchiaro sono stati inondati di insulti e offese: “È scosso e molto provato – spiega l’avvocato Sabbatini – il suo gesto è stato grave e lui si è perfettamente reso conto dell’imperdonabile errore che ha commesso. Nessuno di noi intende minimizzare l’accaduto e tutti siamo molto sensibili al tema della violenza sulle donne ma mi sento di dire che il linciaggio mediatico a cui è sottoposto il mio assistito è esagerato, anzi, vergognoso”.

Dopo essere stato raggiunto da Le Iene, il 45enne ha deciso di trasferirsi in un alloggio segreto per sottrarsi alla pressione asfissiante di giornalisti e opinione pubblica, come svela Il Messaggero: “Non merito la gogna mediatica che si è scatenata contro di me, non ho mai fatto male a nessuno e vivo la mia vita lavorando“.

Andrea Serrani è poi tornato su quella sera, spiegando cosa è successo e confessando i suoi timori proprio per la figlia: “Ero con un amico che avevo raggiunto a Firenze. Eravamo amareggiati, in pochi minuti la nostra Fiorentina era passata dalla vittoria alla sconfitta. C’erano alcuni giornalisti che chiedevano commenti a caldo. Ho visto questa giornalista e le ho dato un buffetto sulle parti basse. Era solo un gesto goliardico. Non ho mai fatto male a nessuno, vivo amando mia figlia, curando i tanti rapporti di amicizia che ho a Chiaravalle e altrove. Ho un locale avviato che ho aperto con tanti sacrifici. Quello che mi fa davvero temere sono le conseguenze che potrei subire riguardo a mia figlia. Mi fa piacere che qualche cliente mi abbia telefonato, rimproverandomi per il gesto, ma comprendendo il mio stato d’animo. Tutti sanno che non sono un violento”.