Angelo Sepe muore nell’incendio, addio al fondatore del Caffè Vesuviano. Questa mattina a Marigliano i Carabinieri sono intervenuti a via XI settembre al civico 32 per un incendio in una palazzina a due piani. Vigili del fuoco sul posto. Le fiamme sembrerebbero essere divampate per un corto circuito e al primo piano è stato rinvenuto tramortito probabilmente per le esalazioni del fumo l’82enne.

Angelo Sepe è deceduto pare poco dopo durante il tragitto in ospedale. Tratta in salvo la moglie 81enne della vittima e il loro figlio 54enne che abita al piano superiore. Madre e figlio stanno bene. La salma è stata restituita ai familiari. Nessun danno alla struttura.

LA STORIA DEL CAFFE’ VESUVIANO

Dal 1976, Angelo Sepe e la sua famiglia, ci deliziano con la perfetta ricetta del caffè napoletano. Caffè Vesuvio è un omaggio alla città di Napoli, un amore immenso per la propria terra divenuto in breve professionalità e conoscenza del prodotto in tutte le sue sfaccettature. Una storia di famiglia che ha avuto inizio negli anni ’60 e che è arrivata fino ad oggi, nel segno della passione per l’universo del caffè. Caffè Vesuvio si avvale di strumenti e meccanismi di torrefazione particolarmente complessi e all’avanguardia.

L’alchimia della creazione di un buon caffè nasce anche grazie ai degustatori. Uomini di esperienza e competenza che scelgono le partite di crudo tra le migliori delle qualità arabica. Grazie al loro lavoro, vengono determinati i tipi e le quantità di caffè torrefatto, che imprimono quel gusto così vellutato, fine, completo e profumato alle miscele uniche di Caffè Vesuvio Cuore Napoletano. Sono anni che centinaia di bar, centri commerciali e rivenditori in tutta la Campania conoscono ed apprezzano la qualità del caffè e il modo di lavorare di questa grande torrefazione di Napoli.