Villaricca in lutto per Anita, volata via a causa di un brutto male: “Sei stata una guerriera”

Lutto a Villaricca per la scomparsa di Anita Iannone. Moglie e mamma, è volata via a causa di un brutto male. La sua dipratita lascia un vuoto enorme in tutta la comunità. I funerali si terranno domani, venerdì 14 luglio, alle ore 10.30 presso la chiesa Gospel Napoli.

Centinaia i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social. Tra i più toccanti quello delle figlie, che sul profilo Facebook di Anita scrivono: “Buongiorno alla Vita. Questo è quello che avrebbe scritto la nostra mamma, che purtroppo stamattina ci ha lasciati per un brutto male… Sappiamo lei quanto ci teneva ai suoi amici, ed è per questo che abbiamo deciso di comunicarvelo. I funerali si terranno domani alle ore 10:30 nella chiesa Gospel Napoli. Vi salutiamo e come sempre Grande ANITA, il nostro Uragano”.

“Ti sei sempre battuta con noi per il nostro territorio, per il futuro di tutti. Ma questo maledetto mostro è stato crudele, ti ha strappata via dalla tua famiglia e da tutti quelli che ti amano. Via Bologna perde una guerriera, una Donna immensamente radiosa e forte. Sei volta in cielo, ma qui resterai per sempre, indelebile nei nostri cuori, la tua grinta sarà sempre esempio per tutti noi! Ciao Anita, le più sentite condoglianze da parte mia e di tutta @trasparenzapervillaricca a tuo marito, ai tuoi figli e ai tuoi cari. Ci mancherai” è il cordoglio di Tobia Pirozzi.