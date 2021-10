Gigi D'Alessio, la confessione della sorella di Anna Tatangelo: «Lei era disperata»

È passato poco più di un anno dalla definitiva rottura tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. Il cantante napoletano, inoltre, ad agosto è stato fotografato insieme a Denise, la nuova compagna che ha mostrato un bel pancione. Adesso, la sorella della Tatangelo, parla della rottura dei due artisti.

“Tutta la famiglia ci è rimasta male quando è finita tra Anna e Gigi. Ricordo che Anna mi chiamò la sera al telefono e mi disse: ‘Le cose non vanno più come prima’. Perché si sono lasciati? La vera colpa al lavoro. Entrambi sempre con la valigia in mano, dopo vari tira e molla alla fine non sono più riusciti a trovare un punto di incontro. Ho visto mia sorella piangere disperata quando si sono lasciati per l’ultima volta. Io, però, ho sempre sperato che tornassero insieme, l’ho sperato fino a che lui non ha avuto un’altra”.

Su Gigi D’Alessio

“Io e Gigi ci sentiamo spesso. Gli ho mandato un messaggio di auguri per il bambino che aspetta dalla nuova compagna e lui mi ha risposto con un cuore. Livio Cori? È un bel ragazzo, tranquillo, simpatico e napoletano. Mia sorella sogna il matrimonio e un altro figlio”. Così Silvia Tatangelo sull’ex cognato.