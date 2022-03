«Ho fatto psicoterapia», la rivelazione di Anna Tatangelo dopo la rottura con Gigi D’Alessio

A distanza di tempo dalla rottura ufficiale, Anna Tatangelo è tornata a parlare del suo ex Gigi D’Alessio. La separazione con l’ormai ex marito ha significato, per la cantante, un periodo molto difficile. Raggiunta dal magazine Gente, l’artista ha rilasciato importanti dichiarazioni.

“La stabilità economica? Anche quella è fondamentale se vuoi fare un cambiamento. Io l’ho fatto. Mi sono comprata la mia casa e dico grazie ogni volta che ci entro perché è un qualcosa che mi sono fatta io, da sola”. “La psicoterapia – ha raccontato – mi ha aiutato a concentrarmi su me stessa e su ciò che mi fa stare bene. Sembra una frase fatta, ma riuscire a farlo è davvero difficile. Ed è lì che poi trovi la forza per rinascere”.

Finto matrimonio di Berlusconi, la foto di Marta in abito bianco: Gigi D’Alessio ospite speciale

Silvio Berlusconi si sposa? Sì, ma per finta. La cerimonia in una cappella, Marta Fascina in bianco, gli invitati vestiti di tutto punto, i posti assegnati ai tavoli, i fiori e i regali. Il tutto accompagnato dalla voce di Gigi D’Alessio, che intonando pezzi come ‘Malafemmina’ e ‘O Sarracino’ ha fatto non solo ballare tutta la sala, ma anche cantare insieme a lui l’ex Premier. L’artista napoletano si è esibito tra una portata e l’altra, coinvolgendo tutti i presenti in un grande clima di festa.

Sarà stato anche un ‘matrimonio simbolico’ o un ‘non matrimonio’, ma a parte l’assenza di un officiante, quella svoltosi l’altro giorno a Villa Gernetto, a Lesmo in Brianza, tra Silvio Berlusconi e la compagna Marta Fascina, aveva l’aria di una cerimonia di nozze.

Completo di Armani blu con un mughetto all’occhiello per il Cavaliere, mentre la ‘sposa’ ha indossato un abito bianco creato dallo stilista Antonio Riva in pizzo francese, con corpetto, mezzo colletto e scollatura casta a V, oltre ad un ampio strascico bianco lungo almeno quattro metri. Di mughetto anche il bouquet, in pendant con l’occhiello di Berlusconi.