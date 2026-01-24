PUBBLICITÀ
Ansia a Napoli per Antonio Vitiello, il 52enne è scomparso

Ansia a Napoli per Antonio Vitiello, il 52enne è scomparso
È forte la preoccupazione per Antonio Vitello, 52 anni, originario di Napoli, di cui non si hanno più notizie da oltre otto giorni. L’ultimo contatto risale alla città di Catania, ma al momento non è possibile escludere che l’uomo possa essersi spostato verso Napoli o altre zone d’Italia. Antonio è alto circa 180 centimetri. Al momento della scomparsa indossava una felpa grigia, jeans, scarpe nere e un giubbino mimetico. Da quel momento, di lui si sono perse completamente le tracce e familiari e amici vivono ore di grande angoscia.

Non sono ancora chiare le circostanze della scomparsa né cosa possa essere accaduto nei giorni successivi. Ogni ipotesi resta aperta, ed è per questo che l’aiuto di tutti può rivelarsi fondamentale. Chiunque lo abbia visto anche solo per pochi istanti, o sia in possesso di qualsiasi informazione, è pregato di contattare immediatamente i familiari o le autorità competenti.

