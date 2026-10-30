Ansia familiare a Napoli, è scomparso il tiktoker Giancarlo Polverino

C’è grande apprensione per le sorti del tiktoker Giancarlo Polverino, scomparso da mercoledì mattina intorno alle 10:30. Il 48enne si è allontanato dalla propria abitazione di Ponticelli senza portare con sé né i documenti d’identità né il cellulare, rendendo al momento impossibile qualsiasi contatto diretto.
I familiari, preoccupati per l’assenza prolungata, hanno già allertato le forze dell’ordine. Nel frattempo, la famiglia ha lanciato un accorato appello sui social network per chiedere la massima condivisione del messaggio, con l’auspicio che chiunque possa averlo notato in stato di confusione fornisca elementi utili alle ricerche.
I parenti chiedono la massima sensibilità in queste ore delicate, raccomandando a chiunque avvistasse Giancarlo o avesse informazioni attendibili di contattare immediatamente le forze dell’ordine per consentire un rapido riscontro sul campo.