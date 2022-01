Calcio in ansia per Cassano, l’ex calciatore ricoverato per Covid

Antonio Cassano è ricoverato per Covid nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. L’ex azzurro è stato ricoverato il 2 gennaio dopo essere rimasto a casa alcuni giorni con i sintomi Covid. Cassano è vaccinato con due dosi. Le sue condizioni sono subito migliorate e “domani tornerà a casa”, dice all’ANSA il direttore generale del San Martino Salvatore Giuffrida.

“Quando è arrivato aveva una saturazione a 95”. Cassano dopo aver consultato il medico curante ha chiamato l’ospedale. “E’ andato direttamente nel reparto di malattie infettive e preso in carico dal professor Matteo Bassetti. E’ arrivato – spiega il direttore Giuffrida – attraverso il protocollo fast track, firmato con i medici di medicina generale che segnalano casi quasi certi di covid evitando al malato di passare dal pronto soccorso snellendo il percorso e alleggerendo i pronto soccorso”. Cassano è stato curato con l’antivirale Remdesivir.

La storia Instagram della moglie Carolina Marcialis

Antonio Cassano, ha spiegato la moglie, è stato sottoposto alle due dosi di vaccino. “Prima cosa, Antonio è in ospedale e sta bene – ha scritto in un post sulle Instagram Stories – seconda cosa è vaccinato con due dosi e mi fa piacere che uno la mattina si sveglia e decidere di scrivere il caz** che vuole. Terza cosa: nessuno della famiglia ha mai confermato nulla a Genova Today. I clown magari in altre situazioni, grazie”.