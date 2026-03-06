Antonio Conte nel post-partita: “De Bruyne e Anguissa sembra non siano mai andati via”

PUBBLICITÀ

Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita di Napoli-Torino:

“Quello che mi rende contento è il fatto che anche se non ci sono giocatori importanti come oggi è capitato con Lobotka, senza lasciare gli altri, noi non perdiamo mai la nostra mentalità, voglia e determinazione. Va dato merito a questi ragazzi. Nella grande emergenza ci sono state grandi risposte, oggi Gilmour ha fatto una prova veramente importante, magistrale. Bravi tutti, abbiamo dominato e ce la siamo complicata alla fine. Sono sicuramente molto soddisfatto della prova, erano tre punti importanti contro il Torino che è una buona squadra che farà bene.”

Sui rientri: “De Bruyne sembra non siano mai andati via, ma se ne sono andati. Non ci siamo ritrovati loro per tantissimi mesi tanti giocatori, ma la forza di questa squadra è che non abbiamo mai cercato l’alibi dell’assenza. Abbiamo vinto una Supercoppa così e siamo rimasti in zona alta della classifica e non era per niente scontato. Speriamo di recuperare Scott, potrebbe allenarsi con noi la prossima settimana. È inevitabile che Lukaku e De Bruyne debbano trovare la miglior condizione, De Bruyne è rientrato in discrete condizioni fisiche, per questo oggi è entrato. Durante la settimana c’era grande disponibilità, vedevo che voleva giocare.”

Sul brasiliano: “Alisson sta entrando nei meccanismi, dobbiamo portarlo nelle sue zone preferite del campo. Gli chiedo di non essere timido, oggi non lo è stato ma in altre partite un po’ sì.

Deve provare a fare il colpo, a saltare l’uomo, non è un problema l’errore, ma mi arrabbio se fa cose semplici e non salta l’uomo. Con lo Sporting non aveva fatto una partita da titolare, siamo contenti.”

Sulla duttilità di Elmas: “Aspettiamo anche i progressi di Giovane, non ci dimentichiamo Sant’Elmas, quest’anno dovremmo fargli una statua. Capisce di calcio, è un giocatore duttile che gioca sia da centrale che trequartista. E un ragazzo che sta sorprendendo, per fortuna che abbiamo trovato lui”.